فيديو.. مصرع شخصين في حادث انهيار كوبري بفرنسا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الاثنين، إثر انهيار أحد الكباري جنوب غربي فرنسا.

وذكرت شبكة إيه بي سي نيوزالإخبارية الأمريكية أن انهيار الكوبري أدى لسقوط السيارات في نهر تارن، حيث تمكن المارة من إنقاذ إحدى الأمهات، فيما لقيت ابنتها مصرعها علاوة على قائد إحدى السيارات.

وأعلن متحدث باسم الادعاء العام أن الحادث أسفر أيضًا عن جرح خمسة أشخاص آخرين بينهم اثنين من رجال الإنقاذ، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على أسباب انهيار الكوبري.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فليب الذي يزور السنغال عن أسفه لوقوع الحادث الذي وصفه بـ"المأساوي".