قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حفر قناة السويس استغرق 10 سنوات، وشارك فيه ربع الشعب المصري آنذاك بمعدل مليون مواطن من إجمالي 4.5 مليون مواطن عدد الشعب وقتها.

وأوضح ربيع خلال لقاء خاص مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" أن القناة استشهد فيها 120 ألف مواطن، لافتًا إلى أن حفر القناة كان يعتبر حلمًا وأن القناة شهدت توسعات كبيرة وأصبحت السفن العملاقة تمر من القناة القديمة والجديدة.

وتحدث ربيع عن تأثير قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أنه قبل حفر القناة الجديدة كانت القناة تشهد مرور 45 سفينة يوميًا بحد أقصى، لافتًا إلى أنه بعد حفر القناة الجديد مر في أحد أيام شهر أغسطس الماضي مرت 82 سفينة في القناة باعتبار ذلك أعلى عدد سفن يمر من القناة في يوم واحد منذ حفرها.

وأكد ربيع أنه تم زيادة عمق القناة القديمة لـ66 قدم وأن القناة الجديدة أيضًا وصل عمقها لـ66 قدم مما سمح للسفن العملاقة ذات الغاطس الكبير من المرور في قناة السويس.