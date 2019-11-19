رئيس قناة السويس: شهر أكتوبر شهد مرور 1970 سفينة برسوم 519 مليون دولار

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس زيادة إيرادات الهيئة، وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال ربيع إن شهر أغسطس الماضي شهد مرور 82 سفينة في يوم واحد، لافتًا إلى أنه أكبر عدد سفن مر في قناة السويس منذ إنشائها، مشيرًا إلى أن هذا العدد هو ضعف عدد السفن الذي كان يمر في القناة قبل حفر القناة الجديدة.

وأشار ربيع إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد مرور 1970 سفينة برسوم بلغت 519 مليون دولار، لافتًا إلى أن هذا العدد لم يتحقق في شهر منذ حفر القناة حتى الآن.

وأكد ربيع أن قناة السويس حققت أرباح صافية بلغت 6 مليار دولار من مرور 18 ألف سفينة خلال عام 2018، مشددًا أن هذه الأرقام لم تحدث في تاريخ قناة السويس.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن التصنيف العالمي للقناة ارتفع، مشيرًا إلى أن قناة السويس الجديدة أغلقت الطريق أمام الطرق البديلة التي بدأت تظهر أمام السفن للمرور خلالها بدلًا من قناة السويس.