جمال العدل: كل الفنانين وافقوا على تخفيض أجورهم عدا ممثل واحد

قال المنتج جمال العدل إن كل الفنانين المشاركين في الموسم الرمضاني وافقوا على تخفيض أجورهم عدا فنان واحد رفض ذكر اسمه.

ونفى العدل خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن يكون هذا الفنان هو الزعيم عادل إمام، مشيرًا إلى أنه فنان آخر وأصر أن يأخذ أجره كاملًا دون تخفيض.

وأوضح العدل أن شركات الإنتاج خفضت أجور الفنانين والمخرجين وكتاب السيناريو في العام الماضي بنسبة تصل لـ40%.. "أول مرة المحطات متخسرش لأنها لو خسرت المنتج مش هيشتغل ولا الممثل هيشتغل".

وأشار العدل إلى أن شركات الإنتاج ستقدم نفس العدد من المسلسلات ولكن سيتم تقسيمها بين الموسم الرمضاني وبين باقي العام.

ولفت العدل إلى أن شركة العدل جروب ستنتج مسلسل للفنانة نيلي كريم والفنان آسر ياسين ومسلسل آخر للفنانة يسرا.