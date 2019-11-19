يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 18 26

شبين الكوم 18 25

طنطا 18 25

دمنهور 18 25

الإسكندرية 18 25

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

بورسعيد 20 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الاسماعيلية 17 26

السويس 18 26

العريش 17 23

شرم الشيخ 22 28

الغردقة 20 27

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 28

بني سويف 18 28

المنيا 14 28

أسيوط 14 28

سوهاج 16 28

قنا 16 29

الأقصر 17 29

أسوان 18 30

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 23 30

المدينة 14 25

الرياض 21 20

المنامة 20 25

أبو ظبي 23 31

الدوحة 20 27

الكويت 10 22

دمشق 01 16

بيروت 17 23

عمان 04 16

القدس 08 17

غزة 12 24

بغداد 08 22

مسقط 23 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 12 21

تونس 08 18

الجزائر 07 14

الرباط 08 17

نواكشوط 20 29