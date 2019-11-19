التقى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بستانلي ديل رئيس شركة بوينج العالمية الجديد، على هامش فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019، وهنأه خلال اللقاء على توليه منصب رئاسة شركة بوينج.

وقال عادل: "إننا نفخر بالتعاون الدائم مع شركة بوينج، وقد امتد التعاون بيننا لمجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها"، مؤكدا أن مصرللطيران شريك رئيسي لشركة بوينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب الطرفان، خلال اللقاء، عن سعادتهما بالتعاون القائم على مدار السنوات الماضية وعلى هذا اللقاء المثمر، والذي تم فيه مناقشة العديد من القضايا التي تهم الكيانين الكبيرين.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون مع مصر للطيران وذلك في ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الشركة لتحديث أسطولها الجوي، حيث تتطلع الشركتين إلى مزيد من التعاون الفعال كونهما من أكبر وأعرق الشركات، وتعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج وتجمع بينهما علاقات وروابط بلغت أكثر من 50 عاماً.

وفي ختام اللقاء، شدد ستانلي على تقديم الدعم الكامل لشركة مصر للطيران، وآخرها انضمام 6 طائرات طراز "دريملاينر" إلى أسطول الشركة، بالإضافة إلى إنهاء إجراء انضمام طائرتين من نفس الطراز.

وقد قام عادل بإهداء ستانلي درع تذكاري من شركة مصر للطيران تقديرا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهم.

حضر اللقاء إيهاب غازي مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط بالشركة.