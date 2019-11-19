قال الدكتور عبدالرحمن الهبراوي أمين عام المعهد العربي للتنمية المستدامة إنّ المحاور الرئيسية للملتقى العربي الـ18 للأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات، قائمة على مفهوم التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الهبراوي خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ الملتقي سيقدم شرحا لمفهوم نموذج الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، لتحقيق التحول الاستراتيجي لأي نظام صحي، ووصول الخدمة للمستفيد منها بكرامة وفاعلية وجودة، على غرار النموذج البريطاني والكندي والأمريكي.

وتابع الهبراوي أنّ الملتقى يسعى للاستفادة من النماذج العالمية، ومنح الدول العربية فرصة لمواكبة النماذج الطبية الحديثة، من خلال وضع آليات جديدة وغير تقليدية للنظام الصحي، مطالبا بتكاتف وتجميع الجهود العربية، للوصول إلى نظام صحي عربي متقدم ومتحضر.