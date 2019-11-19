"الأورمان" تنفذ مشروعات تنموية وخدمات طبية لأهالي قنا

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان بقنا، أن الجمعية تنفذ خلال الشهر الجاري عددا من المشروعات التنموية لمحمودي الدخل والخدمات الطبية للمرضى غير القادرين من أهالى المحافظة، وذلك لتوفير "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد محمود فؤاد أن الجمعية ستوزع خلال شهر نوفمبر 24 مشروعا تنمويا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، للشباب والأسر الأولى بالرعايا، ومساعدة 20 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج.

وأوضح أن الجمعية تقوم باجراء 20 عملية عيون، تنوعت ما بين عمليات المياه البيضاء، المياه الزرقاء، جراحات الشبكية، زرع القرنية، بالإضافة إلى عمل ما يقرب من 32 عملية قلب، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين، من خلال 4 قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى قنا الجامعي.

وأشاد فؤاد بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة قنا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة.