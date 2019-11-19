قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، بالسجن المؤبد لشاب في اتهامه باستدراج فتاة لم تبلغ 18 عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إيهامها بالزواج منه مستغلا صغر سنها، واعتدى عليها جنسيا بغير رضاها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشار أسامة مصطفي أحمد، والمستشار محي الدين محمد الكناني.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة بعد أن وجهت إليه اتهامات بالخطف عن طريق التحايل على الطفلة المجني عليها، كونها لم تبلغ 18 عاما ميلادية كاملة، بعد أن أوهمها برغبته في الزواج منها مستغلا صغر سنها فاستدرجها بإحدى المناطق السكنية قاطعا الصلة بينها وبين ذويها ومنعها من مغادرتها.

وذكرت النيابة بأمر الإحالة، أن جنائية الخطف قد اقترنت بجناية أخرى وهي ذات الزمان والمكان، واقع الطفلة المجني عليها بغير رضاها بطريق الإكراه بأن قيّد يدها وقدمها بقيد بلاستيكي مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها فنزع ملابسها كرها واعتدي عليها جنسيا، وفقا لما هو وارد بتقرير الطب الشرعي، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".

وقال هاني عيادة، محامي أسرة المجني عليها، إن المتهم استدرج المجني عليها، بعد أن تعرف عليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتحدث معها، وكان عمرها في ذلك الوقت لم يتجاوز 16 عاما، ووعدها بالزواج ، واستدرجها إلى محل إقامته في القاهرة، وهناك اعتدي عليها بعد أن قيدها وشل حركتها رغما عنها.

وأضاف عباده، لـ "الوطن" أن المتهم بعد أن فعل فعلته، ألقى الطفلة في الشارع، وحرر والدها محضر تغيب بمركز الشرطة، وظلت يومين في الشارع، حتى تمكنت أجهزة البحث الجنائي من الوصول إلى مكانها عن طريق تتبع التليفون، وعثروا عليها.