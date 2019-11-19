قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، إنّ أفريقيا أرض الفرص الواعدة، متابعا: "هذه ليست المرة الأولى، الرئيس السيسي أخذ على عاتقه نقل طموحات وأحلام القارة الأفريقية لجميع المحافل والمنتديات الدولية، بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي".

وأضافت ميركل خلال كلمتها أمام اجتماع قمة مجموعة العشرين "أفريقيا - أوروبا" أنّ أفريقيا أصبحت قادرة على أن تكون شريكا حقيقا استثماريا، وتحقق شراكة حقيقة مع دول العالم، وأن يتم دعمها بالتكنولوجيا والاستثمار والصناعات، إذ أصبحت تمثل مستقبل هذا العالم.

وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتهدف قمة العشرين – أفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وشهدت زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.