عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فاعليات النسخة السادسة عشر من معرض دبي الدولي للطيران 2019.

وشارك رئيس الأركان في معرض دبي الدولي على رأس وفد رفيع المستوى تضمن قائد القوات الجوية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين.

ويعد المعرض من أهم المعارض الدولية على مستوى العالم في مجال الطيران وعلوم الفضاء، ويضم العديد من العروض والابتكارات الفنية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة .

وتفقد الفريق محمد فريد أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، مؤكّدًا أنَّ المعرض يحظى بتقدير كل دول وشركات العالم وأصبح فرصة ينتظرها الجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية فى تكنولوجيا الدفاع وعلوم الفضاء والطيران .

وعلى هامش فاعليات المعرض، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، مع بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

وأشاد الحضور من الجانب المصري بالمعرض وما قدمه لهم من فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في المنظومات العالمية بمجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

وتأتي تلك المشاركة في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية بالعالم، خاصة في مجال صناعة الطيران، حيث يتيح المعرض المجال في نقل وتبادل الخبرات بمجال علوم الطيران والفضاء.