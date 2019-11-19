افتتاح أولى الدورات التدريبية المتخصصة لكفاءة مقدمي الرعاية الصحية

أكد الدكتور إيهاب أبوالمجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، أهمية مفهوم اقتصاديات خدمات الرعاية الصحية، وأهمية إعلان وزارة الصحة 2019 عام لمقدمي الرعاية الصحية، وذلك خلال افتتاح أولى الدورات التدريبية المتخصصة للكفاءات العليا في مجال الرعاية الصحية، بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الخاصة بهدف تنمية مهارات العاملين في الرعاية الصحية.

وتابع أبوالمجد أنّ تدريب مقدمي الرعاية الصحية في مصر مهم للغاية، حيث يعمل على توفير الرعاية الصحية والعلاج المناسب للمريض، خاصة مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد وتعميمه على مستوى محافظات الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنّ التدريب يشمل القطاع الخاص والحكومي على كيفية اتخاذ القرار وكيفية تقييم وتقدير السلع لخدمة المريض ومواجهة الأزمات، لافتا إلى نقص أعداد العاملين بالرعاية الصحية بسبب بيئة العمل غير المناسبة لهم، مؤكدا أنّ التدريب يهدف لرفع مستوى الخدمة المقدمة، ما يصب في صالح المريض.