أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جولة مفاجئة لعدد من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد تلقي الوزارة شكاوى من مواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة، وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين.

قمامة أمام أسوار مدارس الخانكة والشوارع الرئيسية والفرعية

ورصد شعراوي خلال الجولة تراكم كميات كبيرة من القمامة على أبواب وأسوار عدد كبير من مدارس المدينة، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالخانكة، والتي تؤثر على الصحة العامة للأطفال المترددين على المدارس والشكل الحضاري والجمالي لها.

مواقف عشوائية لسيارات الفان وإشعال النيران في القمامة

كما رصد وزير التنمية المحلية أعمال تكسير في الأرصفة والأسفلت لبعض الشوارع والإشغالات والسيارات القديمة، ما يؤثر على حركة سير المواطنين، ورصد شعراوي وجود بعض المواقف العشوائية لسيارات الفان على مزلقانات السكة الحديد ومركبات التوك توك، كما تلاحظ وجود عدد من النباشين يخرجون القمامة خارج بعض صناديق القمامة الموجودة في الشوارع، فضلا عن إشعال النيران في أكوام القمامة، ما يؤثر على الشكل العام والصحة العامة للمواطنين، ورصد كذلك وجود عدد كبير من المباني العشوائية وغير المخططة في عدد من المناطق بالمدينة.

والتقى شعراوى عددا من المواطنين للاستماع لمطالبهم وشكواهم، فيما يخص الخدمات المقدمة من مجلس مدينة الخانكة، إذ تركزت الشكاوى حول وجود أعداد كبيرة من التوك توك التي تعيق حركه المارة، فضلا عن تدني كبير في مستوى النظافة.

شعراوي لرئيس مدينة الخانكة: الناس في الشارع عمالة تشتكي

وعقب جولته، اتجه وزير التنمية المحلية إلى مقر مدينة الخانكة والتقى رئيس المدينة، وقال له: "انت راضي عن نفسك، وكل المخالفات دي موجودة والقمامة اللي في الشوارع والإشغالات، والناس قابلتها وعمالة تشتكي ومحدش بيسمع ليها".

وأضاف شعراوي: "بعتنا عشرات من الكتب الدورية من الوزارة، وقولنا الناس تتابع النظافة أمام المدارس، وبعدين نيجي نلاقي الشكل بالمنظر ده"، متابعا: "قولنا نقابل الناس ونسمع المشكلات والشكاوى بتاعتها ونحلها ونخفف عنها".

تلاعب في حضور وانصراف موظفي ديوان مدينة الخانكة.. وأكثر من سجل للحضور والانصراف

كما رصدت جولة الوزير وجود تلاعب بجهاز البصمة الخاص بتوقيع حضور وانصراف الموظفين بديوان مدينة الخانكة، ووجود أكثر من سجل لحضور وانصراف الموظفين، فضلا عن رصد وجود متأخرات لم يتم تحصيلها عن مدد سابقة بمبلغ 4 ملايين جنيه والخاصة برسوم نظافه وإيجارات مساكن ومحلات ورسوم تفتيش، إذ تم تحصيل 206 آلاف و422 جنيها خلال نوفمبر الحالي.

وشهدت الجولة كذلك رصد عدم تطبيق قانون رقم 309 لسنو 1955 بشأن الحجز الإداري، وعدم وجود حصر بأملاك الدولة، وانخفاض تنفيذ قرارات الإزالة على تعديات الدولة.

كما التقى شعراوي الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، وتفقد برفقته المركز التكنولوجي وعدد من الإدارات بمجلس المدينة، بينها الإدارة الهندسية، وتلاحظ قلة عدد المهندسين والعاملين الموجودين على قوة الإدارة المهمة، وإدارة شؤون البيئة، فضلا عن رصد عدم وجود أي مخططات استراتيجية وتفصيلية للقرى والوحدات المحلية التابع لمجلس المدينة.

وقال وزير التنمية المحلية إنّ خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات واهتمامات الوزارة، فضلا عن الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات كافة، مشددا على ضرورة رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية، والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين وإحداث اختناقات مرورية في بعض المناطق، ومواجهة المواقف العشوائية على مزلقانات السكك الحديدية.

شعراوي يوجه بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى النظافة

ووجّه شعراوى بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولا بأول، والتواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة، وعقد اجتماعات دورية بشكل أسبوعي معهم للاستماع الى مطالبهم وشكواهم.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، بسرعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى النظافة وزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة، والإزالة الفورية للتعديات على أراضي وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الشعب والأجيال المقبلة.

وزير التنمية المحلية يحيل المسؤول عن حضور وانصراف موظفي مدينة الخانكة للنيابة الإدارية

وأحال شعراوي رئيس مجلس المدينة ومسؤول الأملاك والموظف المسؤول عن حضور وانصراف الموظفين إلى النيابة الإدارية، فضلا عن إيقاف الموظف المسؤول عن الحضور والانصراف شهرا عن العمل.