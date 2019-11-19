انتقد مجلس النواب خلال الجلسة العامة المٌنعقدة الآن، تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال فيه إنّ المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، إنّه لا مشروعية على الإطلاق لبناء المستوطنات الإسرائيلية على أراض مُحتلة، وطبقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا يجوز على الإطلاق أن تتخذ السلطة المُحتلة أي إجراءات من شأنها تغيير طبيعة الأراضي أو السكان.

وأتمّ رئيس مجلس النواب تصريحاته قائلا: "باسمي وباسم مجلس النواب، أستنكر هذا الأمر جملة وتفصيلا".

وكان بومبيو قال إنّ "هناك إدارات أمريكية سابقة اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، لكن الولايات المتحدة لم تعد نعترف بأنّ المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، أنّ إسرائيل تؤكد دوما شرعية وقانونية مستوطناتها، وتشجع حل القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات.