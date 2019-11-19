اتهم فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي بقنا، الحكومة بإهمال محصول قصب السكر، قائلا إنّه يُزرع في 5 أو 6 محافظات فقط، رغم أنّ هناك 6 ملايين مواطن مصري يأكلون من قصب السكر.

وأضاف قنديل في بيان عاجل ألقاه خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن أنّ سعر طن قصب السكر 720 جنيها ولم يزد كباقي المحاصيل رغم ارتفاع تعريفة السولار، مطالبا الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بالتدخل في هذا الملف.

وردّ عبدالعال قائلا: "الفلاحون ويواجهون مشكلة بشأن أزمة قصب السكر، ويجب زيادة رقعته الزراعية، والأمر ليس لها علاقة بوزارة المالية أو الزراعة"، لافتا إلى استخلاص 11 منتجا من قصب السكر، ويجب حل المشكلة في أسرع وقت.