أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة محمد كمال مرعي، البنك المركزي وجهاز المشروعات الصغيرة التوصل إلى صياغة نهائية بشأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وذلك على خلفية ما أثير داخل اجتماع اللجنة اليوم بشأن عدد وضوح تعريف المشروعات.

وقال "مرعي" التعريف هو الذي يبني عليه باقي المواد ومن أجل التسهيل علي الشباب في الحصول على تمويل المشروع، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها تعريفات متعددة لدي كل جهة.

وطالب "مرعي" جهاز التعبئة العامة والإحصاء بضرورة حصر المشروعات الصغيرة وكذلك حصر للمشروعات في القطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي.