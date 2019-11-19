تسجيل الدخول
ترقبوا أقوى ملحق على الوطن لمعرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

حملات تفتيشية على محلات الجزارة بالمنيا

حملات تفتيشية على محلات الجزارة بالمنيا

مدمن ينتحر بإشعال النيران في نفسه داخل مخزن بالقليوبية

مدمن ينتحر بإشعال النيران في نفسه داخل مخزن بالقليوبية

طلب إحاطة بشأن تأخر مشروع الصرف الصحي في دار السلام

طلب إحاطة بشأن تأخر مشروع الصرف الصحي في دار السلام

المفتي: مواقع التواصل تسمم عقول الشباب بمعلومات مغلوطة

المفتي: مواقع التواصل تسمم عقول الشباب بمعلومات مغلوطة

النواب يوافق على منحتين من البنك الأوروبي بـ1.4مليون يورو

النواب يوافق على منحتين من البنك الأوروبي بـ1.4مليون يورو

مطالبات فلسطينية باجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب شرعنة المستوطنات

مطالبات فلسطينية باجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب شرعنة المستوطنات

اختيارات الوطن

من أجل أفريقيا.. السيسي يشارك في 8 قمم دولية آخرها قمة العشرين

من أجل أفريقيا.. السيسي يشارك في 8 قمم دولية آخرها قمة العشرين

آخر ضحاياها طالب سوداني.. أبرز وقائع التنمر داخل أسوار المدارس وخارجها

آخر ضحاياها طالب سوداني.. أبرز وقائع التنمر داخل أسوار المدارس وخارجها

"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

إرادة تصنع أبطال.. حكايات من منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

إرادة تصنع أبطال.. حكايات من منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

عروض وخصومات في اليوم العالمي للرجال.. ممنوع دخول النساء

عروض وخصومات في اليوم العالمي للرجال.. ممنوع دخول النساء

الأكثر قراءة

عاجل