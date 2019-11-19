يكثف ضباط مباحث مركز شرطة بيلا في كفر الشيخ، مجهوداتهم لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمصرف "نمرة 4" في قرية الحوة التابعة لدائرة مركز بيلا، حيث عثر الأهالي عليه وجرى نقله لمشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة ونشر أوصاف المتوفي.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بيلا من أهالي، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة بمصرف نمرة 4 بقرية الحوة، دائرة المركز، ولا يوجد معه أي إثبات شخصية أو أوراق ثبوتية، ويرتدي كامل ملابسه.

شكل مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، فريق بحث أشرف عليه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وقاده الرائد رامي عبد الصمد، مفتش بفرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونوه، لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة الظاهرية لفريق البحث، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر نحو 35 عاماً، مجهول الهوية، غير معلوم عنه أي بيانات، ولا يوجد أي مستندات تدل على شخصيته، وجرى تحويل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وبانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم إحالته للنيابة، وفي انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتصوير الجثة للنشر عنها ورفع بصماتها في محاولة للتوصل إلى شخصيته.

كما أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، بعد إجراء مناظرة الجثة، لتوقيع الكشف الطبي لمعرفة سبب الوفاة وساعة حدوثها، وبيان ما بها من إصابات وأسبابها، كما كلفت المباحث بالنشر عن الجثة وفحص البصمة للتعرف على هويته، والتحري عن الواقعة وملابستها، ودوافع ارتكابها لكشف غموضها والتوصل إلى الحقيقة.