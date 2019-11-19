يعيش النجم الشاب محمد عادل إمام، حالة من التوهج الفني، باستعداده لوضع اللمسات النهائية على فيلمه الجديد، المرتقب عرضه في شهر يناير 2020، بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي.

"لص بغداد"، عنوان الفيلم الجديد لمحمد عادل إمام، ويشاركه البطولة، أمينة خليل، ياسمين رئيس، والنجم فتحي عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن، سيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وعلى مدار الأيام الماضية، حرص النجم محمد إمام، على نشر صور دعائية لأبطال العمل، من خلال حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وتأكيده أن فيلم لص بغداد "أضخم إنتاج لفيلم مصري، واسغرق عامين من التحضير والتصوير، فضلاً عن التصوير في أماكن جديدة للمرة الأولى، ومشاهد أكشن ماتعملش زيها".

ووعد محمد إمام، جمهوره، بأن الإعلان الدعائي الأول لـ"لص بغداد"، سيكون خلال هذا الأسبوع، وتعليقه على إحدى صور الفيلم، "لكل كنز حكاية.. ولكل مغامرة بداية".

وتعمل شركة "سينرجى فيلمز"، على تجهيز البرومو الدعائى للفيلم، لطرحه خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء تصوير آخر المشاهد هذا الأسبوع، وجرى تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل، للمنافسة به خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي.