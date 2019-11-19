قال السفير دكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر نجحت في التعبير عن مصالح وطموحات القارة الأفريقية، وإيصال صوت شعبها في مختلف المحافل الدولية، خلال فترة ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي.

وأضاف "حجازي" خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا هي علاقات استراتيجية، جسدها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الألماني والمستشاره الألمانية إنجيلا ميركل، ووزيرة الدفاع الألمانية، ووزير التعاون الإنمائي الألماني: "كل تلك اللقاءات تعكس المكانة بين الجانبين".

وأوضح، أن تلك العلاقة تبعث رسائل للمصريين، بأننا على المسار الأسلم ونستطيع أن نتباهي باقتصاد وطني واعد، وبنية تحتية أصبحت مصدر فخر: "مصر كانت في مؤشر الطرق العالمي بالمرتبة 118، واليوم وبعد مرور 4 سنوات أصبحت في المرتبة الـ18".

وأكد، أن مصر تشهد علاقات اقتصادية وتنموية وعسكرية واستراتيجية وسياسية على أعلى مستوى مع الحكومة الألمانية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يهتم دائما بالتعليم الأساسي والفني، وهو ما يدفعه دائما بالحديث مع الجانب الألماني على السبل الضرورية التي يجب أن تنتهجها مصر، للرقي بالحالة التعليمية للطلاب.