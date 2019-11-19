أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، منذ قليل، قطع المياه بمدينة الأقصر وضواحيها يوم السبت 23 نوفمبر الجاري من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه يأتي نظراً لضم خطوط طرد الصرف الصحي الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل في إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر.

وناشدت إدارة الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة والإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125 وأرقام 0952282406- 01147999752 في حال وجود أي طارئ.