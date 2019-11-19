أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الابقاء على تسمية شارع 9 بمدينة رأس البر، والمعروف "بشارع بورسعيد" كما هو دون تعديل، وذلك تقديرا لتضحيات وبطولات مدينة بورسعيد الباسلة واستجابة لما دار فى حوار مجتمعي بين أبناء محافظة دمياط.

حيث قرر المجلس التنفيذي المنعقد برئاستها الابقاء على تسميته بهذا الاسم، كما يأتي ذلك استجابة لما نشرته "الوطن" بعنوان "تغيير اسم شارع بورسعيد في رأس البر يثير أزمة في دمياط".

كما قرر المجلس التنفيذي إطلاق اسم الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط الأسبق، على شارع المديرية بالمدينة، تقديرا وعرفانا لمجهوده في تطوير المحافظة، وبناء على طلبات الأهالي.

وكانت حالة من الجدل انتشرت في الشارع الدمياطي، الأيام السابقة، بعد قرار الدكتورة منال عوض، إطلاق اسم محمد فتحي البرادعي على شارع "بورسعيد" الشهير بمدينة رأس البر، حيث أعلن كثير من أبناء المحافظة رفضهم تغيير اسم الشارع، لأن "بورسعيد" يعبر عن رمز الصمود والوطنية.