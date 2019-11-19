قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن التعاون مع دولة كبرى مثل ألمانيا، يعد مكسبا كبيرا لمصر، وذلك في إطار مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعاون وتثقيل مصر سياسيا بالمنطقة، وعلى مستوى العالم: "بنمهد المجال للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة".

وأضاف "التراس"، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار "TEN"، المذاع على فضائية TEN، أن مصر تتعاون مع كبرى الشركات، لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر: "ده شئ مهم جدا"، موضحًا أن الهيئة العربية للتصنيع، وقعت على 4 اتفاقيات، منهم اتفاقيه خاصة بالتحول الرقمي، وأخرى لصناعة معدات وأدوات نظافة الشوارع والمستشفيات، واتفاقية ثالثة لتأمين اللوحات المعدنية للسيارات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وأكد أن الاتفاقيات تنص على تدريب الكوادر المصرية والفنيين والمهندسيين المصريين، من أجل المساعدة في النقل التكنولوجي لمصر، مشيرًا إلى أن الجانب الألماني مرحب ومهتم للغاية بالتعاون مع مصر: "نظرة الجانب الألماني لمصر إيجابية، ويتم النظر لمصر كونها ركيزة لمنطقة الشرق الأوسط، واستقرارها يؤدى لاستقرار المنطقة، وينعكس بدوره على استقرار القارة الأوروبية ككل".