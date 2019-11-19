قال محمد العصار وزير الانتاج الحربي، إنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الألماني في عدة مجالات، موضحًا أن مصر تعمل على ملاحقة التطور التكنولوجي في المجالات الخاصة بالتصنيع.

وأضاف "العصار"، خلال تصريحات خاصة لشاشة "extra news"، أنه يستهدف أن تصبح مصر مركزًا لتصدير مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، وتم الاتفاق مع بعض الشركات الألمانية، على إنشاء مركز للتدريب على مبادئ الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنه وقع مع كريستيان تونز رئيس شركة "دي.ام.جي. موري" الألمانية، خطاب نوايا بشأن الرقمنة وآلية التصنيع، يتضمن نقل التكنولوجيا لمصر لتعظيم القدرة على التصنيع محليًا، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد التوجه نحو التنفيذ لأوجه الاتفاق في قطاعات التعليم والتدريب والإنتاج الطبي والرقمنة.