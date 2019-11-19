قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن الارتباط بين الشاب والفتاة، إذا تم التعارف بينهما عن طريق الأسرة، يجب أن يبحث كل طرف كيف يتعامل الطرف الآخر مع أسرته، مضيفًا :" يعني الفتاة تشوف الشاب ده بيعامل والده ووالدته ازاي، عشان تعرف علاقتها بالشخص ده داخلة على فين، وكذلك بالنسبة للشاب".

وأضاف "طه"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن التعارف بين الطرفين، إذا جاء من خلال العمل، يجب أن يبحث كل طرف عن أسلوب الآخر في التعامل في عمله، و"ضميره عامل إيه في الشغل"، وطرق حل كل طرف لخلافاته مع مديريه أو رؤسائه في العمل.

وتابع: "لو عرفته عن طريق الصداقة أو مجموعة أصدقائه، لازم تعرفي علاقته بأصدقائه، قد اية لو احتاجته أو الشاب احتاج لها يلاقيها، كل سياق وكل طريقة للتعارف بتدي لمحة ونبذه عن الشخص، والشاطر هو اللي يقدر يقرأ كده ما بينه وبين نفسه".