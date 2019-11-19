أحمد موسى عن عمرو واكد: "فاشل وهربان" ويدعو للتطبيع مع إسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عمرو واكد ممثل "فاشل وهربان"، ويقيم في إحدى الدول الأوروبية منذ فترة: "عمرو بيدافع عن قضية حقيقية والدليل مشاركته في فيلم مع ملكة جمال إسرائيل.. معندهوش أي مانع إيه المشكلة".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن سعى "واكد" للتمثيل مع ملكة جمال إسرائيل، يأتي على خلفية سعيه وراء المال فقط: "بيع بقى الإنسانية والأخلاقيات.. هو دائما بيبيع وباع مصر واشترى التحالف مع التنظيمات الإرهابية"، موضحًا أنه يرى أن التطبيع مع إسرائيل والكيان الصيوني أمر حلال: "قال التطبيع حلال وإيه المشكلة".

وأكد، أنه وبتلك التصريحات، يعكس سعيه للحصول على الجنسية الإسرائيلية: "ممكن بالمناسبة ووارد جدا لأنه بيدافع عنهم وعن الممثلة ضد الناس اللي هاجموها"، مشيرًا إلى أن تلك الفنانة، دافعت عن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة: "هو تصدر ودافع عنها".