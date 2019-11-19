ضاحي: المهندسون استعادوا دورهم وهناك محاولات للتقليل منهم

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن النقابة عادت لموقعها، كاستشاري هندسي للدولة ومشروعاتها، خاصة وأن الدولة أوكلت للنقابة الإشراف على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا، "أدعو المهندسين إلى الافتخار بما قاموا به، غير ملتفتين لمن يحاول أن يقلل من إنجازاتنا، في إطار حروب الجيل الرابع التي تواجه مصر".

وأوضح "ضاحي"، في كلمته التي ألقاها اليوم، خلال الاحتفال بافتتاح بعض منشآت نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، أن ما تم إنجازه، جهود مشرف بفضل مجهود المهندس أحمد المصري، نقيب مهندسي الإسماعيلية، وأعضاء المجلس الفرعي.

وتابع نقيب المهندسين، "كان المكان غير مأهول بالشكل المقبول، وأشكر جموع المهندسين على الانجازات والاعجازات، التي تتم على أرض مصر، فكل مشروع عملاق يتم ورائه مهندسي مصر، ورؤية وقرار سياسي ومجهود، كما أثبت المهندس المصري كفاءته داخل وخارج مصر".

وافتتح ضاحي، اليوم، بعض المنشآت في فرعية النقابة بالإسماعيلية، ومنها حمام سباحة نصف أولمبي وحمام للأطفال، وحديقة للألعاب، ومسجد، وقاعة للمؤتمرات والندوات، وإطلاق اسم المهندس عثمان أحمد عثمان عليها، وإعادة تأهيل وتخطيط المركز التكنولوجي بالنقابة.