زار اليوم، وفد من نقابة المهندسين، برئاسة النقيب هاني ضاحي، هيئة قناة السويس، والتقى الوفد بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لتهنئته بمرور 150 عامًا على إنشاء القناة.

وقال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، إن وفد النقابة، قدم التهنئة للفريق أسامة ربيع على توليه منصب رئيس هيئة قناة السويس قبل نحو شهرين، وهنأ الهيئة بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عامًا على افتتاح القناة، في 17 نوفمبر عام 1869.

وقال "شفيق"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، تناولنا مستجدات القناة، وعرضنا خدماتنا كنقابة مهندسين باعتبارها استشاري أول للدولة، ونحن دائما نقدم عروضنا وخدماتنا للدولة، والدولة بدأت تتفاعل مع النقابة، وإشراكها في عدد من المشروعات، فضلا عن دور النقابة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، ونعمل على قدم وساق وفي أي شيء توكله الدولة لنا، وهذا دورنا".

وأوضح أمين صندوق المهندسين، أن النقابة سلمت درع النقابة، للفريق أسامة ربيع، وبالتبادل أهدى رئيس هيئة قناة السويس للنقابة، ممثلة في النقيب هاني ضاحي، درع هيئة قناة السويس.