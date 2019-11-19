قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن نسب الطلاق في مصر مرتفعة جدًا، لافتًا إلى دوافع الانفصال مختلفة بين الرجل والفتاة، فضلا عن دوافع الزواج مختلفة أيضًا بينهما، لذلك نجد أن " نصف اللي بيتجوزوا في مصر بيطلقوا"، على حد قوله.

وأضاف "طه"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن هناك أمور يجب توافرها في العلاقة حتى تنجح، وهى الاحترام، والثقة، والرحمة، والاستقلالية، والشعور بالأمان والاطمئنان، والإخلاص، والاعتراف بالخطأ.

وأوضح، أن الشاب يلجأ للزواج من أجل إطفاء وهج الغريزة الجنسية، وليكمل نصف دينه، وليكون لديه شخص يقوم بخدمته بدلا من والدته، أما الفتاه فتبحث عن الستر، ولكبر سنها، وهناك فتيات يتزوجن من أجل أن يرتدن الفستان الأبيض، أو من أجل الإنجاب، وهذه الأسباب لا تؤدي بالضرورة إلى أن يكون الزواج ناجح.

وأكد استاذ الطب النفسي، أن العلاقات التي تنشأ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ليست هي الطريقة المثلى لتكوين أسرة، إلا إذا تم اللقاء بعد بدء العلاقة بمدة صغيرة، لافتًا إلى أن نماذج العلاقات التي استمرت من السوشيال ميديا، استثناء.