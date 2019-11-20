أثنى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، على الالتزام المستمر لدى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بحماية المتظاهرين السلميين توازيا مع ضمان تطبيق أحكام القانون، وفرض النظام العام وحرية التنقل في أرجاء البلاد.

واستشهد المنسق الأممي، في تصريح الليلة، بجانب من الكلمة التي ألقاها قائد الجيش اللبناني قبل يومين خلال تفقده مجموعة من الوحدات العسكرية، حيث قال العماد عون حينها إن المتظاهرين السلميين "ليسوا أعداءنا.. إنهم الشعب اللبناني ونحن لدينا واجب تجاه المتظاهرين، وأيضا تجاه أولئك الذين لا يتظاهرون".

وسبق وأشاد المسئول الأممي يان كوبيش، بصورة متكررة وفي مناسبات عدة، بطبيعة التعامل من جانب الجيش اللبناني مع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، وعدم اللجوء إلى العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، وواصفا هذا التعامل بـ "الدور المسئول والأداء المميز".

وكانت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" التي تضم كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، قد سبق وأشادت بـ "السلوك المسئول وسياسة ضبط النفس" من جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية في ما يتعلق باحترام حق الشعب في التظاهر والاحتجاج السلمي.