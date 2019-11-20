كشف الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، تفاصيل نجاح فريق طبي بالمستشفى، في إنقاذ رضيعة ولدت بعيب خلقي بالأنف.

وقال "شادي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، إن الطفلة جاءت إلى الحضانة بالمستشفى، وأحد الأطباء شك أن الفتاة تعاني من انسداد في فتحتي الأنف الخلفية، وعرضت الطفلة على طبيب أنف وأذن، وأجرى الفحوصات، وتبين بالفعل أن التشخيص كان سليمًا، وأن الفتاة تعاني من انسداد في فتحتي الأنف الخلفية، ما قد يؤثر على حياتها.

وأوضح، أنه جرى تحضير الطفل للعمليات، وإجراء عملية لها لإعادة فتح فتحتي الأنف الخلفية، بواسطة المنظار الضوئي، والفتاة حاليا حالتها مستقرة، وتماثلت الشفاء، مضيفًا :"دي حالة نادرة جدا والعملية كانت معقدة، بس احنا عندنا أطباء على أحسن مستوى في كافة المجالات مش أنف وأذن فقط".