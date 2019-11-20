وكيل "البرلمان": مؤشرات قوية لإجراء تعديلات وزارية قبل 8 ديسمبر المقبل

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هناك مؤشرات قوية لإجراء تعديل وزاري مرتقب قبل 8 ديسمبر المقبل، أبرزها تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن احتمالية عقد جلسة قبل 8 ديسمبر وهو ما يعد مؤشرا قويا لوجود تعديل وزاري قبل هذا الموعد.

وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC"، أنه يتمنى أن يكون التعديل الوزاري كبيرًا وشاملًا، فالتغيير سنة الحياة حيث إن هناك وزراء غير قادرين على تقديم جديد في أماكنهم.

وأوضح أن إعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استمرار الدور التشريعي للمجلس إلى يناير 2021، غير مخالف للدستور، حيث إن المدة القانونية للمجلس 5 سنوات بدأت منذ يناير 2016، وتنتهي في يناير 2021، وتبدأ الترتيبات لانتخابات مجلس النواب الجديد في نوفمبر 2020.