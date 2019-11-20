أعلنت البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات، أبراهام لينكولن، عبرت مضيق هرمز الحيوي، وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "العربية".

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على "تويتر" صورة لحاملة الطائرات الأمريكية وهي تبحر عبر مضيق هرمز برفقة 3 سفن حربية.

ويمر نحو خُمس إنتاج العالم من النفط عبر مضيق هرمز.

وأبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الكونجرس رسميا بإرسال 3 آلاف جندي أميركي إلى السعودية، وقال ترمب في رسالته للكونجرس، الثلاثاء، إن "إيران تواصل تهديد أمن المنطقة وخصوصا عبر استهدافها منشآت النفط".