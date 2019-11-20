لص يطعن سائقا بسكين عقب سرقة حافظة نقوده في سوهاج

طعن لص سائق بسكين في البطن فأصابه بجرح طعني نافذ بالبطن، عقب مطاردته له لسرقة حافظة نقوده بمدخل قرية المزالوة مركز سوهاج، تم نقل المصاب لمستشفى سوهاج العام، وألقت الشرطة القبض على المتهم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج العام بوصول " أيمن. م. م" 24 عاما سائق ويقيم بالقاهرة مصاباً بجرح طعني نافذ بالبطن.

انتقل لمكان الواقعة، الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، وبسؤال والد المجني عيله، قرر بأنه أثناء توقفه ونجله بسيارته بمدخل قرية المزالوة دائرة المركز لأخذ قسط من الراحة قام شخص مجهول بسرقة حافظة نقود نجله من داخل السيارة وحال ضبطه تعدى عليه بسلاح أبيض ما نتج عنه إصابته ولاذ بالفرار.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ممدوح. م.ق" 22 عاما عاطل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، تم ضبط المتهم وبحوزته حافظة النقود والأداة المستخدمة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالكشف عن المتهم المذكور جنائياً تبين سابقة اتهامه في 26 قضية متنوعة ما بين "سلاح بدون ترخيص سرقات متنوعة – أحداث – سرقة مسكن".

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.