تشارك منصة "إنسان فيلمز" في النسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر، حيث تشارك ضمن عدة كيانات أخرى في تقديم جوائز مادية لمشروعات الأفلام المشاركة.

تصل قيمة جائزة إنسان فيلمز إلى 7.000 دولار تقدَم إلى صناع الفيلم الفائز، ويصل مجموع قيمة الجوائز إلى 200 ألف دولار وهو أعلى رقم يقدمه الملتقى منذ انطلاقه، وفقا لبيان صحفي صدر عن مهرجان القاهرة السينمائي.

يتنافس على الجائزة 16 مشروعا روائي ووثائقي في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، الأفلام المرشحة للفوز تأتي من مصر والأردن واليمن ولبنان وفلسطين وسوريا وتونس والعراق، وستختار لجنة تحكيم الفائزين، واللجنة تضم السيناريست المصرية مريم نعوم، إيدا مارتينز المؤسسة والمديرة العامة لشركة ميديا لونا نيو فيلمز، والمنتج ومستشار المشاريع السينمائية والتلفزيونية جورج ديفيد.

وتقوم إنسان فيلمز بإنتاج فيلما وثائقيا يتم الانتهاء من تفاصيله النهائية في الربع الأول من عام 2020 يسلط الضوء على الوضع في سوريا، حيث قامت الصحفية الأمريكية "ليندزي سنيل" وفريقها بقضاء أسبوعين في سوريا والعراق، التقطت خلالهما كاميراتهم مشاهد حصرية ومميزة تنقل خبايا الحرب في سوريا بشكل فني ومحترف، ويتضمن الفيلم مقابلات حصرية في السجن مع ما يقرب من 5000 سجينا من كبار أعضاء داعش، حيث يتحدثوا عن تعاونهم مع المخابرات التركية وكيف تعلموا صناعة القنابل في تركيا قبل الذهاب لسوريا وزرعها لتفجيرها عن بُعد باستخدام الهواتف المحمولة. ويدير فريق عمل الفيلم كتابة السيناريو وسيبدأ في المونتاج قريبا.

وتعليقا على الجائزة التي تقدمها إنسان فيلمز، قال مؤسسها محمد فهمي في بيان، "إنه الشرف لشركة إنسان أن تكون قادرة على منح يد المساعدة لفيلم قادم ودعم منتجيها، ونأمل رؤيته على الشاشة وأن يفوز بعدة جوائز أيضا".

"إنسان فيلمز" هي منصة دولية معنية بإنتاج الأفلام الوثائقية والتحقيقات الاستقصائية، التي تهتم بالقضايا الإنسانية والسياسية والاجتماعية، قام بتأسيسها محمد فهمي والإعلامي يوسف الحسيني.