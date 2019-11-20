وصل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قبل قليل ، لمتحف كفر الشيخ القومي، ليتفقد حالته الإنشائية والمعمارية برفقة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الأقليم، وعددا من القيادات بالوزارة والمحافظة، قبل افتتاح المتحف رسمياً خلال الفترة المقبلة.

وجرى الانتهاء من 99% من الناحية الإنشائية لمتحف كفرالشيخ، ويتم تنفيذه على مساحة 6760 مترا مربعا، بتكلفة 30 مليون جنيه.

ويضم المتحف 3 قاعات عرض متنوعة موضوعيا وتاريخيا منها "قاعة بوتو"، وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار "تل الفراعين"، وهي مدينة "بوتو" القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية "قاعة العرض الرئيسية"، وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيما موضوعيا وتاريخيا حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني إضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي.

وتعرض القاعة الثالثة "قاعة العرض الدوري"، عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، إضافة إلى "قاعة التهيئة المرئية"، والندوات العلمية وتقديم بانوراما مرئية سنيمائية متكاملة عن تاريخ كفرالشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

وكان محافظ الإقليم، أكد في وقت سابق أن جامعة كفر الشيخ ستكون مشتركة مع المتحف في تنظيم محاضرات من مختلف الكليات، لافتا إلى أن المتحف يعد إنجازا عظيما.

وتابع المحافظ أنه جرى إنهاء مشكلة السور الخارجي للمتحف، وتنفيذ بوابة رئيسية فاصلة بين المتحف وحديقة صنعاء لأغراض الإسعاف والمطافئ والطوارئ، مؤكدا على إنهاء معوقات المشروعات المتوقفة.

وأكد طه أنه جرى تدريب أفراد من غرف الأزمات والمرور والجهات المختصة والمعاونة، على تشغيل منظومة الأمن وصيانتها، ومتابعة حالتها الفنية، إضافة إلى عمل منظومة تشمل نسخ احتياطية للنظام ‪ "backup"بـ8 كاميرات بانوراما للمراقبة، وتغطية كافة الزوايا، وللوصول لأفضل رؤية، بزاوية 360 درجة، ومزودة بخاصية رؤية ليلية.