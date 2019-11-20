قال السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ مجموعة العشرين لديها رغبة قوية للاستثمار في قارة أفريقيا، باعتبار أنَّها واعدة.

وأضاف نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، خلال استضافته ببرنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أنَّ مجموعة العشرين تركز على دول معينة، جرى تحديدها في عام 2017، وهي: "مصر، مغرب، تونس، غانا، ساحل العاج، رواندا، إثيوبيا، والنيجر"، التي نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية.

وتابع: "هناك رؤية ألمانية محددة مسبقة من أجل إعادة هيكلة المساعدات، وألا تكون في شكل قروض ومساعدات حكومية، لأنَّها تشكل عبئًا على كاهل الدول الإفريقية، وتمثل 40% من الناتج الإجمالي".

ولفت، إلى أن هناك اهتمام بالشباب وفرص العمل، موضحًا أنه طبقًا للإحصائيات الموجودة حاليًا، أنه في عام 2040 سيكون هناك 450 مليون شاب إفريقي في حاجة إلى سوق العمل.

وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتهدف قمة العشرين – أفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وشهدت زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.