قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موجّها حديثه لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، إنّ السعي لحل شكاوى المواطنين أهم إنجاز يجب أن يحققة كل مسؤول في جدول عمله اليومي، موضحا أنّ مقابلة المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة حلها أساس العمل.

جاءت توجيهات المحافظ خلال اللقاء الذي عقده لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية، ومواجهة المسؤولين بنقاط التقصير، حيث رفض محافظ الجيزة النظر إلى أي تقارير ورقية للاطلاع على نسب ومعدلات الأداء لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد راشد أنّ الشارع هو الفيصل في تحديد مستوى أداء أي مسؤول بالمحافظة، وجار يوميا عمل جولات ميدانية مفاجئة للوقوف على المستوى.

ووجّه راشد بمنع إقامة المواقف العشوائية لتأثيرها على الحركة المرورية وشن حملات على مواقف السرفيس، والسعي نحو توفير قطع أراضي لإقامة مواقف عليها منعا لوقوف السيارات بنهر الطريق، وشن حملات على معارض السيارات وتنفيذ الحجز الإداري على المنشآت المخالفة، ومتابعة حالة النظافة على مدار اليوم والإشراف على أداء شركات الجمع السكني، وضرورة إصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة وإنهاء أي مظاهر للإهمال كل في نطاقه، وتطوير الحدائق وتجميلها ورفع كفاءة المزروعات والمسطحات الخضراء بالجزر الوسطى، خاصة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تجميل مداخل القرى وتغطية أعمدة الإنارة المفتوحة وتركيب أغطية للبلوعات وإزالة أي لافتات أو كتابات أو إعلانات تسيء للمظهر العام وتشوه شكل الجدران بالشوارع.

وطالب بتنظيم حملات ثابتة يوميا على المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية التي تتعدى على الطريق، والاستمرار في إجراء المعاينات لطلبات التقنين للأراضي أملاك الدولة، والإسراع في تحرير العقود للمتصالحين.

وشملت توجيهات المحافظ حصر الأسواق العشوائية الواقعة بنطاق كل حي ومركز ومدينة لتطويرها وفق الإمكانيات المتاحة، أو توفير بديل حضاري لها يتناسب مع خطط المحافظة التي تنفذها في التطوير والتجميل.