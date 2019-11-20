لقي عنصر إجرامي مصرعه في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بمنطقة القناة بالإسماعيلية.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أنَّ المتهم هارب من السجون في أحداث يناير 2011 ومقيم في منطقة الجزيرة بمركز القنطرة غرب، وأنَّه هارب من 5 أحكام قضائية بينهم 4 جنايات.

وبينت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أنَّ معلومات توافرت لقطاع الأمن العام ومن خلال المتابعة أمكن التوصل لتحديد مكان تواجد العنصر الإجرامي (شديد الخطورة) "ع.م.ع" وشهرته "علي المدير" (35 سنة) والهارب من السجون إبان أحداث يناير 2011 ومقيم بالجزيرة مركز القنطرة غرب، والمطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام منها أحكام جنايات مركز التل الكبير بالإسماعيلية "خطف واستعراض قوة" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وجنايات مركز القنطرة غرب "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وجنح مركز التل الكبير والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنتين، وجنايات مركز التل الكبير "سرقة بالإكراه"، وجنايات مركز القنطرة غرب"حيازة أسلحة نارية" والسابق اتهامه في عدة قضايا.

وتوصلت التحريات، إلى هربو المتهم في منطقة زراعات ومزارع سمكية بظهر الجبل بدائرة مركز القنطرة غرب بنطاق أمن الإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن.

وعقب وصول القوات ولدى مداهمة مكان تواجده بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، وأحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أنَّ جرى إسكات مصدر النيران نتج عن ذلك التعامل مقتل المتهم؛ إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة، ونُقل للمستشفى العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.