أجرى وفد من البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين زيارة لسجن برج العرب، اليوم، بصحبة قيادات الأجهزة الأمنية.

وتفقد الوفد مستشفى السجن، وتبين خلال الزيارة أنَّه جرى دعمها بالعديد من الأجهزة الطبية الحديثة والتقنيات الحديثة والمتطورة، فضلًا عن وجود طاقم طبي يعمل على 24 ساعة متواصلة ويجرى خلالها إجراء العمليات الخاصة بالمساجين.

وخلال الزيارة، أكّد عدد من النزلاء المرضى داخل مستشفى السجن، لـ"الوطن"، أنَّهم يتلقون رعاية طبية كبيرة داخل المستشفى، فيما أوضح بعضهم أنَّهم يخضعون لجلسات الغسل الكلوي، فضلًا عن تركيب بعض المرضى أطراف صناعية.

يُذكر أنَّ قطاع السجون بوزارة الداخلية نظم منذ أسبوع المنتدى الثالث للسجون بحضور الإعلام والصحافة المحلية والعالمية وعدد من أعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة، وممثلين عن منظمات حقوقية دولية، والذين أشادوا خلاله بالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية التي تقدم لنزلاء سجن طرة.

جاء ذلك بعد أنَّ أعلن سامح السايح نائب مجلس النواب عن دائرة المنتزة بالإسكندرية موافقة وزارة الداخلية على طلبه بزيارة وتفقد أوضاع نزلاء سجن برج العرب.