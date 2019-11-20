قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إنَّه لا سبيل أمام إيران لتجاوز الموقف الدولي الرافض إلا بترك فكر التوسع والتخريب.

وأضاف الملك سلمان، خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى قائلًا: "لا نسعى للحرب لكننا مستعدون للدفاع عن شعبنا بكل حزم ضد أي عدوان ونأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح أنَّ النظام الإيراني أدرك أنَّه سيتحمل تبعات خياراته، وأنَّه على النظام الإيراني أنَّ يدرك أنَّه أمام خيارات جدية، مؤكّدا أنَّ السعودية عانت من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه.