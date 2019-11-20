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الرقابة الإدارية: تأهيل 436 رائدة ريفية للتوعية بمخاطر الفساد بالغربية

الرقابة الإدارية: تأهيل 436 رائدة ريفية للتوعية بمخاطر الفساد بالغربية

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التعليم العالي تستعرض تقريرا حول إطلاق القمر الصناعي "كيوب سات"

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السيسي يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتجفيف منابع الإرهاب

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