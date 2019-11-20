واصل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت اليوم بكلية الإعلام حيث تفقد لجان الامتحانات بكافة الفرق الدراسية بالكلية.

وخلال جولته أكد رئيس الجامعة على حرصه متابعة أعمال الامتحانات، والتأكد من توافر بيئة مناسبة للطلاب، وتوفير كافة الإمكانيات لهم لتيسير أدائهم للامتحانات في جو مناسب.

كما اطمأن على مدى مطابقة الأوراق الامتحانية لمعايير الجودة، وشدد على ضرورة التزام الطلاب باتباع قواعد وضوابط الجان، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة نهائياً.