شارك اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم، في افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الرابع، الذي تنظمه كلية طب البنين، بجامعة الأزهر فرع أسيوط، تحت عنوان "أضواء جديدة على الإبداع في الطب التكاملي"، يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

حضر افتتاح المؤتمر، الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب، العميد أركان حرب بهاء عبدالناصر نائبًا عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، الدكتور محمد مرزوق وكيل مديرية الصحة، وعمداء الكليات وأساتذة وطلاب كلية الطب.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، تلاه الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، وكلمة للترحيب بالحضور، ثم عرض لفيديو عن تاريخ إنشاء كلية طب الأزهر بأسيوط، وأهم الانجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأشاد محافظ أسيوط –خلال كلمته– بدور جامعة الأزهر وكلياتها المختلفة، والتي تعد منارة وصرح علمي بالمحافظة، وتذخر بالعديد من العلماء في مختلف التخصصات، لافتًا إلى دور كلية الطب بجامعة الأزهر، ومستشفياته الجامعية، في تقديم الخدمات الطبية لمرضى المحافظة ومحافظات الصعيد، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي، والتوسع في إنشاء فروع جديدة للجامعات، وإنشاء جامعات جديدة، فضلًا عن دعم شيخ الأزهر للنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي، بجامعة الأزهر بمختلف فروعها.

ووجه رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط، على دعمه ورعايته للفعاليات والمؤتمرات العلمية بفرع الجامعة، وتذليل كل العقبات لتحقيق التعاون بين الجامعة والمحافظة في مختلف القطاعات، والإستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة، في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، تبادل محافظ أسيوط ورئيس جامعة الأزهر الدروع التذكارية.