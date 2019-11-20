قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردو سوندلاند، اليوم، أمام جلسة تحقيق في إطار عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنَّه كان ينفذ تعليمات الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا.

وأضاف سوندلاند، الذي يرصد الجميع شهادته أمام اللجنة بشكل خاص، لأنه حليف ترامب، أنه يعتقد أنَّ الرئيس كان يضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن، مؤكّدًا في افادته المعدة مسبقا "لقد نفذنا أوامر الرئيس".

وأتاحت الجلسات العلنية التي أطلقها الديموقراطيون، أمس الثلاثاء، الاستماع إلى اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان المستشار لدى البيت الأبيض الذي روى شعوره بالقلق إزاء المكالمة الهاتفية "غير اللائقة" التي أجراها في 25 يوليو الماضي، الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطلب منه خلالها التحقيق في نشاط لخصمه الديموقراطي جون بايدن، الأوفر حظًا لمنافسته في انتخابات 2020 الرئاسية.