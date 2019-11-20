أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة للعمل بفروع البنك في مبتديان والمهندسين والقرية الذكية.

وتستعرض الوظائف شروط ومتطلبات الوظائف على النحو التالي:

Payroll Relationship Manager

للعمل بالمهندسين

الشروط والمؤهلات:

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

حد أدنى 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يمتلك مهارات اتصال وتفاوض جيدة.

مهارات اتخاذ القرار.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

Talent Acquisition Coordinator

للعمل بالقرية الذكية

شروط ومؤهلات الوظيفة:

حد أقصى سنتان من الخبرة.

الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

إجادة مهارات التواصل.

Direct Sales Agent

للعمل بالمبتديان

الشروط والمؤهلات:

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

أن يمتلك المتقدم (0-2) سنوات من الخبرة في مبيعات التجزئة.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

إجادة المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

إجادة مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.

Telesales Agent

للعمل بالمبتديان

الشروط والمؤهلات:

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

أن يمتلك المتقدم (0-2) سنوات من الخبرة في مبيعات التجزئة.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

إجادة المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

إجادة مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.

Contact Center Operations Agent

للعمل بالقرية الذكية

شروط ومؤهلات التقدم للوظيفة:

الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم حاصلًا على حد أدنى 0 - 1 سنوات من الخبرة.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

إتقان استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس.

إجادة مهارات الاتصال.

ويمكن للراغبين التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبنك CIB، على أن ينتهي التقديم فور إزالة الإعلان من الموقع الإلكتروني للبنك.