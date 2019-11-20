أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة للعمل بفروع البنك في مبتديان والمهندسين والقرية الذكية.
وتستعرض الوظائف شروط ومتطلبات الوظائف على النحو التالي:
Payroll Relationship Manager
للعمل بالمهندسين
الشروط والمؤهلات:
- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- حد أدنى 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يمتلك مهارات اتصال وتفاوض جيدة.
- مهارات اتخاذ القرار.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
Talent Acquisition Coordinator
للعمل بالقرية الذكية
شروط ومؤهلات الوظيفة:
- حد أقصى سنتان من الخبرة.
- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
- إجادة مهارات التواصل.
Direct Sales Agent
للعمل بالمبتديان
الشروط والمؤهلات:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.
- أن يمتلك المتقدم (0-2) سنوات من الخبرة في مبيعات التجزئة.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
- إجادة المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.
- إجادة مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.
Telesales Agent
للعمل بالمبتديان
الشروط والمؤهلات:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.
- أن يمتلك المتقدم (0-2) سنوات من الخبرة في مبيعات التجزئة.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
- إجادة المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.
- إجادة مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.
Contact Center Operations Agent
للعمل بالقرية الذكية
شروط ومؤهلات التقدم للوظيفة:
- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على حد أدنى 0 - 1 سنوات من الخبرة.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
- إتقان استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس.
- إجادة مهارات الاتصال.
ويمكن للراغبين التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبنك CIB، على أن ينتهي التقديم فور إزالة الإعلان من الموقع الإلكتروني للبنك.