عاد مئات المهجرين السوريين بفعل اعتداءات تنظيم "داعش" الإرهابي والقاطنين في منطقة الجزيرة، إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري بريف دير الزور الشرقي، وجرت تسوية أوضاع عدد من العائدين المستفيدين من مرسوم العفو.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم، أن عددا من الأهالي العائدين عبروا عن شكرهم للجيش السوري الذي أعاد الأمن إلى قراهم وبلداتهم وطهرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو "داعش" قبل اندحارهم لمنع عودتهم وممارسة حياتهم الطبيعية، مؤكدين على استعدادهم للعمل والتعاون مع الجهات المعنية لإعادة بناء ما دمره الإرهابيون.

وأوضحت "سانا"، أن الجهات المختصة سوت أوضاع عدد من المواطنين العائدين إلى مناطقهم من المستفيدين من مرسوم العفو، حيث أكد بعضهم أن المرسوم أعادهم إلى حياتهم الطبيعية وأن انتصارات الجيش التي خلصتهم من الإرهاب رسمت ملامح حياة جديدة لكل أبناء سوريا.