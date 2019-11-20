قال السفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددا من القيادات الألمانية جاء بسبب كونه رئيسا لمصر وللاتحاد الأفريقي؛ حيث إنه - وفي كل مناسبة يتواجد فيها الرئيس مع المسؤولين الألمان - نلمس جميعا التقدير والاعتزاز والاحترام الذي يكنه الجانب الألماني له، ولما تمثله مصر من ثقل في محيطها الإقليمي، وكعضوه فاعله في المجتمع الدولي.

وأضاف "جلال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن العلاقات ما بين البلدين تمتد لمجالات عدة سياسية واقتصادية وثقافية وفنية: "اللقاءات دي بتصب في مصلحة الدعم بمختلف المجالات"، موضحًا أن مصر تحمل هموم القارة الأفريقية وتحدياتها وطموحاتها للمستقبل: "الرئيس السيسي تحدث عن التحديات التي تواجه القارة ككل وتركيبتها السكانية واقتصادياتها ومستقبلها الذي سيتأسس على عدد من العناصر التي تم تناولها في اجتماعات جانبية مع قادة تلك الدول".

وأكد أن أبناء الجالية لمصرية في ألمانيا قد تواجدوا أمام فندق الأقامة الخاص به: "أتصور أن هذا خير تعبير عن الفرحة والاعتزاز".