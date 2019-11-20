قال الفنان والمطرب خالد سليم، إنه يعمل حاليا على 3 أغاني كمشروع عمل جديد له: "هخش أصور الثلاثة مع بعض وأنزلهم واحدة وراء التانية بعد ما انتهيت من مسلسل بلا دليل بقالي أسبوع ومتفرغ تماما للغناء".

وأختار "سليم" خلال حضوره لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ41، والمذاع على فضائية "DMC"، من مكتبه "Watch It" فيلم للفنانة الراحلة سعاد حسني "خلي بالك من زوزو" وأضاف أن ذلك الفيلم قد شارك فيه عظماء الفنانين وضم موسيقى تصويريه رائعة: "كل حاجة في طفولتي كانت مرتبطة بالفيلم ده جدا"، موضحا أن فيلم "زوجة رجل مهم" للفنان أحمد زكي أحتوى على قصة رائعة: "بعد ما كبرت شوية بدأت استوعب النوعية دي من الأفلام وبابا كان بيحب الفيلم ده أوي".

وأكد أنه قد نجح في إنقاص وزنه بشكل ملحوظ "كان وزني 123 ودلوقتي بقي 89" وذلك بسبب الحفاظ على صحته بخلاف مشاركته في مسلسل "بلا دليل" والذي انتهي من تصويره مؤخرا واستلزم الدور ذلك المظهر.