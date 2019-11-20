أعربت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها البالغة بتكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41 بجائزة فاتن حمامة للتميز، حيث أهدت هذه الجائزة لوالدتها التي تساعدها على النجاح، قائلا: "أنا بنجح عشان خاطر أمي".

وأضافت "شلبي"، خلال حفل افتتاح المهرجان، أن تكريمها بهذه الجائزة مهم للغاية وهي فخورة بذلك، موجهة الشكر والتقدير لزملائها الذين بادلوها فرحة الجائزة، ووقفوا بجانبها، مضيفة: "سعيدة جدًا أني أقف الآن وسط الاستاذة الكبار في مجال السينما".

وتابعت: "فخورة بانتمائي لصناعة السينما، أنا جزء صغير في الصناعة دي، الصناعة دي اللي بتخلينا نحب بعض ونحس ببعض ونضحك ويبقى عندنا مشاعر، بشكر إدارة المهرجان، ولكل مخرج ومخرجة، وشكر خاص للمخرجين يسري نصر الله، ورضوان الكاشف، ومحمد خان، وأسامة فوزي، ويوسف شاهين، وهالة خليل، ومريم أبو عوف، وكاملة أبو ذكري".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".