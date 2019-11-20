استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات، و8 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن يوريا، و1293 طن نترات أمونيوم، و380 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7247 طن قمح، و1093 طن خشب، و7138 طن خردة، و26 ألف طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 309 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 507 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت1641 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 152 ألف و850 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59 ألف و529 طنا.

وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3894 طن قمح، في حين غادر 902 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51 ألف و724 من البضائع العامة منها 94 سيارة نقل محملة بـ 4508 طن قمح.