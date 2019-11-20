أكد مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، لي يونج، استمرار مساندة المنظمة لجهود الابتكار في الصناعة بدول أفريقيا الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من أجل الوصول إلى التنمية الصناعية المستدامة.

وجاء ذلك في حفل الاستقبال الذي أقامه مدير يونيدو، مساء اليوم، في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية "فيينا" لوفود الدول الأفريقية المشاركة في الاحتفال بمرور 30 عامًا على يوم التصنيع في أفريقيا.

"يونج": أفريقيا تلعب دورا مهما في التنمية المستدامة على المستوى الدولي

وقال يونج، إنه يأمل في أن تنضم المزيد من الدول الأفريقية إلى برامج "يونيدو"، والتي تشجع على النهوض بالصناعة وتعزيز الابتكار والتنمية وسرعة التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يقوم على موارد الطاقة المتجددة ويرفع كفاءة المشروعات الصناعية ويحد من انبعاثات الكربون، موضحا أن مبادرات التنمية في أفريقيا عديدة ومتنوعة وتشمل مشروعات حيوية عديدة تمولها منظمة يونيدو علاوة على الإمداد بالخبرات المتقدمة.

وبدأ في وقت سابق، اليوم، احتفال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بيوم التصنيع في أفريقيا بمشاركة قيادات في الأمم المتحدة وسفراء ورجال صناعة من مختلف دول القارة الأفريقية في فيينا، وقال مدير عام يونيدو - في كلمته اليوم - إن أفريقيا تلعب دورا مهما في التنمية المستدامة على المستوى الدولي، لافتا إلى أن يونيدو ملتزمة بتقديم كل الدعم لتحقيق التنمية في أفريقيا.

وأضاف يونج، أن كل دول القارة وقعت العديد من الاتفاقيات لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتا إلى أهمية تطوير التصنيع في أفريقيا ليتماشى مع المعايير الدولية، موضحا أن أفريقيا حققت الكثير من التقدم في استغلال ثرواتها للنهوض الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة الجديدة ومنها الطاقة الشمسية، ونوه يونج إلى أهمية اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة ذات القيمة المضافة المرتفعة للاقتصاديات في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تسهيل تنمية التجارة وزيادة فرص العمل.

وأشاد مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بنتائج المؤتمر العام ليونيدو والذي عقد مؤخرا في أبوظبي حيث حقق الكثير من التقارب مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة تعزيز الابتكار وخلق معرفة حديثة وإضفاء المزيد من الديناميكية على نشاط القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل والتغلب على مشكلة البطالة وتعزيز تنافسية الاقتصاديات المحلية.

وأضاف يونج، أن أفريقيا صاعدة بقوة وسوف تلعب دورا حيويا في الاقتصاد العالمي وتحتاج إلى المزيد من جهود التعاون والتفاعل الدولي خاصة بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة يونيدو وكافة مؤسسات الأمم المتحدة.

من جانبه، قال مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا، يوري فيدتوف، إن التنمية الصناعية قضية حيوية، لافتا إلى ضرورة تعميق الشراكة الدولية في هذا المجال واعتماد النماذج الناجحة في التقدم الصناعي، موضحا أن الأمم المتحدة تبذل كل الجهود الممكنة لتسريع تحقيق هذه الأهداف خاصة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.